Lombardia, 48 milioni per "Dote Scuola" 2023/24

Un contributo di oltre 48 milioni di euro come stanziamento per la Dote scuola 2023/24. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro, Simona Tironi.

A queste risorse si aggiungeranno circa altri 16 milioni di euro di fondi statali

A questi fondi, risorse autonome inserite nel bilancio regionale, si aggiungeranno circa altri 16 milioni di euro di fondi statali. "Investire sull'Istruzione e' uno dei punti cardine del nostro Programma di Sviluppo Regionale Sostenibile - sottolinea il presidente Attilio Fontana - perchè crediamo fortemente nei giovani e siamo convinti che aiutarli nelle scelte dei percorsi formativi con contributi concreti sia un nostro dovere fondamentale".

Attilio Fontana: "Aiutiamo le famiglie di ragazze e ragazzi affinché possano scegliere i migliori percorsi formativi per esaltare il talento dei loro figli"

"Le sfide competitive della nostra Regione - dice ancora Fontana - si giocano anche sul Capitale umano, una risorsa preziosa che è in grado di fare la differenza. Quindi aiutiamo le famiglie di ragazze e ragazzi affinché possano scegliere i migliori percorsi formativi per esaltare il talento dei loro figli".

Assessore Tironi: "Dobbiamo implementare sempre di piu' il sistema di istruzione e formazione"

"Crediamo fortemente nella parità di scelta per tutti i nostri ragazzi - commenta l'assessore Tironi - per sostenere la liberta' educativa e far crescere la qualita' dell'istruzione". "Lo studio - prosegue - è un dovere, ma soprattutto un diritto, dobbiamo implementare sempre di piu' il sistema di istruzione e formazione, dobbiamo essere in grado di poter offrire gli stessi servizi a tutti gli studenti lombardi, stiamo facendo uno sforzo importante in termini economici per il futuro dei nostri ragazzi".