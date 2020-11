Lombardia: 5.697 nuovi positivi e 207 vittime. Covid, calano i ricoveri



Sono 5.697 i nuovi positivi al Covid-19 in Lombardia, a fronte di 44.231 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, di cui e' risultato positivo il 12,8 per cento. Un incremento leggermente maggiore rispetto a quello di ieri, quando i nuovi casi erano 5.173, con un tasso di positivita' dei tamponi del 12,2 per cento.



Aumentano anche i decessi: 207 nelle ultime 24 ore (ieri 155), per un totale di 21.212 morti da inizio pandemia. Diminuisce oggi il numero dei ricoverati: in terapia intensiva ci sono 934 pazienti, otto meno di ieri; nei reparti Covid 7.996, 118 meno di ieri.



I guariti/dimessi sono oggi 3.118 (ieri 15.749), per un totale di 6.679 dimessi e 224.363 guariti da inizio pandemia. Lo rende noto il quotidiano bollettino sull'andamento della pandemia diffuso da Regione Lombardia, che precisa anche che dei 5.697 nuovi positivi di oggi, 533 lo sono solo "debolmente positivi" e 69 sono stati scoperti a seguito di test sierologico.