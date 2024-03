Lombardia al governo: "Aumentare gli anticipi ai piccoli comuni"

Lombardia al Governo: semplificare la ReGis e aumentare gli anticipi ai piccoli comuni

La proposta di risoluzione, approvata con la sola astensione del Movimento 5Stelle durante la seduta congiunta delle Commissioni PNRR e Territorio del consiglio regionale della Lombardia, mira a sensibilizzare le strutture del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) affinchè venga semplificata la piattaforma ReGiS, consentendo agli Enti locali un utilizzo più agile e funzionale. La proposta include anche l'innalzamento dell'anticipo erogato ai Comuni (attualmente limitato al 10% del valore dell'appalto) e parallelamente propone di coinvolgere Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Finlombarda nell'erogazione di anticipazioni finanziarie ai Comuni sotto i 2mila abitanti. L'iniziativa è stata sollevata durante un'audizione in Commissione dalla Comunità Montana della Val Bembrana, ma è fortemente sentito da tutti i piccoli Comuni lombardi, soprattutto nelle aree interne e montane, dove le finanze locali sono esigue e il personale amministrativo è spesso sotto organico.

Macconi: "Fitto promette un aumento dell'anticipo al 30%"

Come riporta l'agenzia DIRE, la risoluzione sollecita infine "gli organismi competenti a verificare se i meccanismi di affiancamento e supporto al personale amministrativo dei piccoli Comuni nella gestione delle pratiche PNRR siano effettivamente in atto e rispondano alle esigenze degli Enti locali". Secondo il Consigliere regionale Fdi Pietro Macconi, il Ministro Fitto "si è impegnato con un decreto legislativo a predisporre un aumento della dotazione iniziale dal 10% al 30%" degli anticipi sul valore degli appalti. Questo impegno è stato trasmesso attraverso il Vicepresidente con delega al bilancio, Marco Alparone. Parallelamente, l'Assessore Alparone ha lavorato per avviare accordi con Cassa Depositi e Prestiti affinchè possa finanziare i programmi del PNRR a tassi più favorevoli, eventualmente garantiti tramite Finlombarda.