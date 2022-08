Lombardia, a settembre riaprono le vaccinazioni contro vaiolo delle scimmie

Giovedì 1 settembre riprenderanno le prenotazioni per la vaccinazione anti vaiolo delle scimmie in Lombardia. Lo comunica, in una nota, la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia. Il ministero della Salute fornirà ulteriori 2.840 fiale di vaccino 'Jynneos' a Regione Lombardia, dosi che si aggiungono alle prime 2.000 arrivate nella prima settimana di agosto, con prenotazione aperta da giorno 10. Da giovedì mattina, tramite registrazione online sul portale (necessari codice fiscale e tessera sanitaria regionale) sarà quindi possibile prenotare la vaccinazione al seguente link: https://prenotasalute.regione.lombardia.it

Offerta è indirizzata a uomini e persone transgender, residenti o domiciliati in Lombardia

L'offerta è indirizzata a uomini e persone transgender, residenti o domiciliati in Lombardia, che hanno rapporti sessuali con uomini (MSM) e che hanno avuto comportamenti sessuali a rischio: storia recente con più partner sessuali, partecipazione a eventi di sesso di gruppo, partecipazione a incontri sessuali in locali/club/cruising/saune, recente infezione sessualmente trasmessa (almeno un episodio nell'ultimo anno), abitudine alla pratica di associare gli atti sessuali al consumo di droghe chimiche.