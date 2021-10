Lombardia: affitti in aumento mentre i prezzi di vendita restano stabili

Il terzo trimestre dell’anno mostra una situazione abbastanza omogenea in Lombardia per quello che riguarda il mercato immobiliare: secondo l’Osservatorio di Immobiliare.it, i prezzi richiesti per gli immobili residenziali in vendita in regione rimangono sostanzialmente stabili rispetto al trimestre precedente (0,4%), mentre i canoni d’affitto risultano in lieve aumento con un +1,5%.

Chi vende casa in Lombardia chiede di media 2.262 euro al metro quadro, mentre, per quanto riguarda gli immobili in locazione, l’esborso richiesto a settembre 2021 è di poco superiore ai 14 euro al metro quadro.

Non si evidenziano grosse differenze neanche quando si vanno ad analizzare i dati delle singole città capoluogo. Per quanto riguarda il mercato degli immobili in vendita, infatti, le oscillazioni dei prezzi nel terzo trimestre dell’anno sono contenute quasi ovunque. Fa eccezione Sondrio che, in città, guadagna ben 7 punti percentuali. Milano si conferma la piazza più cara, con una richiesta media di 4.880 euro al metro quadro in città (in ulteriore rialzo di 1 punto percentuale) e di poco meno di 2.000 euro in provincia.

Anche sul fronte locazioni la situazione non mostra movimenti importanti. A distinguersi sono la provincia di Cremona, con una oscillazione positiva pari al 5,2%, e, nuovamente, Sondrio: se in città il mercato resta stabile, in provincia acquista oltre 6 punti percentuali, raggiungendo un costo al metro quadro poco al di sotto dei 10 euro. Cifra, comunque, ancora lontana dal record milanese di oltre 18 euro/mq (+0,8% nel trimestre). Superano la soglia dei 10 euro/mq anche le città di Como (11,9 euro) e di Monza (11,1 euro).