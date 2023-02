Lombardia, affluenza parziale alle 12 del 9,23%

Regionali in Lombardia: l'affluenza alle 12 è del 9,23%. Questo riporta il sito del Viminale, relativamente a 837 Comuni su 1504. Cinque anni fa alla stessa ora e con lo stesso numero di Comuni l'affluenza era stata del 20,73%. Un dato parziale dunque più che dimezzato. Ma nel 2018 si votò in una sola giornata, mentre questa volta le urne saranno aperte anche lunedì 13 febbraio. Sono quasi otto milioni i lombardi chiamati a voto per scegliere gli 80 consiglieri e il governatore. In corsa il governatore uscente Attilio Fontana, sostenuto dal centrodestra, il candidato del centrosinistra e M5S Pierfrancesco Majorino, Letizia Moratti, candidata civica sostenuta dal Terzo Polo, e Mara Ghidorzi di Unione popolare.