Lombardia alle urne: candidati, liste, come si vota

Ci siamo: domenica 12 e lunedì 13 febbraio urne aperte per il rinnovo del consiglio regionale lombardo e la scelta del governatore. Si vota per elezione diretta su una unica scheda sulla quale sono riportate riportate le liste provinciali e le coalizioni regionali delle candidate e dei candidati a consiglieri, collegate alla propria o al proprio candidato presidente. Ma è possibile il voto disgiunto che prevede anche l'alternanza di genere. E' dunque possibile esprimere fino a due preferenze scrivendo nome e cognome dei candidati consiglieri regionali compresi nella stessa lista. Purché siano di sesso diverso pena l'annullamento della seconda preferenza.

Lombardia, niente ballottaggio: come funziona il voto

Non è previsto ballottaggio: il candidato presidente che ottiene un voto in più degli altri diventa dunque automaticamente presidente della Lombardia. Il secondo classificato ottiene di diritto il posto come consigliere regionale di opposizione. Per il terzo, invece, non scatta il posto in Consiglio. Se un candidato presidente supera la soglia del 40% delle preferenze, alle liste che lo supportano vanno almeno il 60% dei seggi, fino a un massimo del 70% dei posti in Consiglio. Se invece il candidato ottiene meno del 40% dei voti, le sue liste dovranno contare sul 55% dei seggi totali per governare la Regione. Si vota domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15.

Regionali, i numeri in Lombardia

Ogni circoscrizione della Lombardia rappresenta una delle 12 province. Gli 80 seggi del Consiglio sono suddivisi come segue: 25 alla provincia di Milano, 10 a Brescia, 9 a Bergamo, 7 a Monza e Brianza, 7 a Varese, 5 a Como, 4 a Pavia, 3 a Cremona, 3 a Lecco, 3 a Mantova, 2 a Lodi e 1 Sondrio (un seggio spetta di diritto al presidente della Regione). In totale, sono 1.015 i candidati consiglieri regionali.

I quattro candidati per la Lombardia: Fontana, Moratti, Majorino, Ghidorzi

Chi sono i candidati? Il centrodestra compatto ricandida l'attuale presidente Attilio Fontana, sostenuto dunque da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e “Noi Moderati“ i cui candidati sono confluiti nella lista civica di Fontana. Pierfrancesco Majorino è il candidato di Pd, Alleanza Verdi-Sinistra Italiana e Movimento 5 Stelle. Il Terzo polo, ovvero Azione e Italia Viva, punta su Letizia Moratti, sostenuta anche da una sua lista civica. Quindi Mara Ghidorzi per Unione Popolare.