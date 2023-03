Lombardia, al Pirellone giornata contro le mafie

Lombardia, al Pirellone giornata contro le mafieù

Sarà il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani a introdurre mercoledì 22 marzo all'Auditorium Gaber di Palazzo Pirelli di Milano, le celebrazioni per la Giornata regionale dell'impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime. La Giornata sarà dedicata quest'anno alle vittime della strage di via Palestro e i lavori avranno inizio alle ore 9.30: dopo il saluto del presidente Romani, toccherà al dirigente dell'Ufficio Scolastico regionale Marco Bussetti presentare il dialogo tra il professore Nando dalla Chiesa e il giornalista Mario Portanova sulle stragi del 1993.

I ragazzi delle scuole che proporranno i loro elaborati attraverso piece teatrali e video

Spazio quindi ai ragazzi delle scuole che proporranno i loro elaborati attraverso piece teatrali e video: nell'ordine saliranno sul palco del Gaber gli studenti dell'IIS "Luigi Cossa" di Pavia con "Ricordiamo Alessandro Ferrari", gli studenti dell'IIS Leonardo da Vinci-Ripamonti di Como con "Ricordiamo Carlo La Catena, Sergio Pasotto, Stefano Picerno" e quelli dell'I.S.I.S. Giulio Natta di Bergamo con "Ricordiamo Moussafir Driss". E' quindi prevista l'esibizione del cantautore Alessandro Sipolo e della violoncellista Daniela Savoldi.