Lombardia, al via vaccini a over 80. Prenotazioni da medici e in farmacia

"Prende il via giovedì 18 febbraio in Lombardia la vaccinazione anti Covid per le persone 'over 80'. A partire da lunedì 15 febbraio, le cittadine e i cittadini che appartengono a questa categoria potranno comunicare al proprio medico o in farmacia la volontà ad essere vaccinate. Sarà sufficiente avere con sé la tessera sanitaria, un numero di cellulare o telefono fisso. In alternativa, sarà possibile manifestare la propria adesione attraverso la piattaforma online dedicata alla campagna vaccinazionicovid.servizirl.it anche attraverso il supporto di un familiare. In seguito all'adesione il cittadino riceverà, telefonicamente o tramite sms, l'appuntamento per la somministrazione".

Lo annunciano il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e la vicepresidente e assessore regionale al Welfare, Letizia Moratti, in una lettera aperta alle cittadine e cittadini lombardi che sarà veicolata su tutti i canali di informazione, video, radio, tv, social, Farmacie, catene della grande distribuzione, affinché il messaggio raggiunga tutta la popolazione 'over 80'.

"Per maggiori informazioni - si legge nella lettera - sarà attivo (dalle 13 di sabato 13 febbraio) il numero verde gratuito 800.89.45.45. Vi invitiamo inoltre, a consultare la pagina dedicata del portale di Regione Lombardia www.vaccinazionicovid.regione. lombardia.it per rimanere sempre aggiornati sulle fasi della campagna".

"L'avvento del vaccino - scrivono Fontana e Moratti - rappresenta per il nostro Paese una vera e propria conquista. Si tratta di uno dei più grandi programmi di vaccinazione intrapresi dal Servizio Sanitario. Regione Lombardia grazie alla collaborazione degli enti sanitari, sta lavorando a pieno ritmo per garantire la somministrazione del vaccino. Per portare a termine, quanto prima, questo importante obiettivo abbiamo messo a disposizione dei nostri cittadini un sistema di raccolta delle adesioni che ci consentirà di gestire al meglio la pianificazione degli appuntamenti e la programmazione delle dosi".

"Oggi più che mai - conclude la missiva - serve il contributo di tutti per affrontare, con successo, questa fase di transizione e riscossa. Più persone si vaccineranno, maggiore sarà la nostra capacità di combattere il Covid. La vostra adesione è fondamentale per la salute di tutti. Più siamo, prima vinciamo".