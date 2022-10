Lombardia al voto anticipato? Ipotesi inizio febbraio. Ma Romeo... Rumors

Elezioni il 4 o 5 febbraio 2022. E' l'ultimo tam tam regionale, quello che rimbalza da un gruppo politico all'altro in Lombardia. Attilio Fontana potrebbe decidere di anticipare - anche se non di molto - la scadenza prevista per marzo, così come gli consente la legge che è stata approvata al Pirellone. In questo modo i gruppi del centrosinistra, ancora alle prese tra Cottarelli, Del Bono, Maran eccetera, potrebbero risultare impreparati e il centrodestra partire ai blocchi di partenza un po' più avanti.

Lombardia, lo snodo della sentenza Romeo. E la Moratti...

I bene informati - secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano - parlano però di una scadenza targata 17 novembre prima che i leader prendano qualunque posizione. La motivazione? Il 17 novembre dovrebbe arrivare la sentenza della Cassazione su Massimiliano Romeo. Una sentenza che vale molto, in termini politici, perché potrebbe - secondo i maligni - rimettere in discussione un seggio su Varese. Uno snodo non da poco, che tutti attendono. Per quanto riguarda Letizia Moratti i commenti del day after sono tutti incentrati sulla fuga di notizie e sulla sua conseguenza: Moratti diventerà davvero amministratore delegato delle Olimpiadi? Oppure rimarrà in campo per sfidare il centrodestra? Oppure riuscirà nell'impresa di convincere il centrodestra a cambiar cavallo? Delle tre i bookmaker danno ancora come più probabile la prima opzione.

