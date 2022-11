Lombardia, Albertini: "Io capolista con Moratti? Solo per il centrodestra"

"Io capolista con Moratti alle regionali? Confermo che mi era stato chiesto, io ho risposto positivamente ma con la richiesta di essere candidato col c.destra. Ora la situazione è più magmatica, c'è un interrogativo...” Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Gabriele Albertini, ex sindaco di Milano ed europarlamentare. “Credo che" Moratti "stia aspettando che almeno il Terzo Polo converga su di lei”. Il Pd sembra non volerla: “Finora però i generali non si sono espressi, Letta non ha ancora parlato...". A suo avviso potrebbe essere Letizia Moratti la candidata del c.sinistra? “Credo - ha concluso Albertini - che dovrebbe esser il c.sinistra a convergere su di lei”.