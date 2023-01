Lombardia, Alleanza civica non parteciperà alla campagna elettorale

A seguito del direttivo regionale di Alleanza Civica del Nord, è stata confermata la posizione di non dare indicazioni di voto ai propri iscritti alle prossime elezioni regionali e di non esprimere candidature ufficiali. Le candidature di iscritti appartenenti all’Associazione sono a titolo personale e prevedono la sospensione temporanea dai ruoli all’interno della stessa fino alla fine della campagna elettorale.

Lombardia, le ragioni della scelta di Alleanza civica

“La ragione di questa scelta nasce da una valutazione politica che ci ha trovati molto critici sulle scelte operate dai partiti di opposizione, dai tatticismi del Terzo Polo alle operazioni “calate dall’alto” del PD che non hanno consentito ai cittadini una partecipazione ampia alla definizione dei candidati, della coalizione e dei progetti per la nostra Regione.Dopo decenni di governi di centro destra, si era presentata finalmente l'occasione per scardinare un sistema di potere che ha ormai mostrato tutte le sue falle e tutti i suoi limiti, tant’è che avevamo auspicato si potesse trovare un punto di equilibrio, invitando con un appello i candidati Majorino e Moratti a trovare una soluzione", ha spiegato Laura Specchio, presidente di Alleanza Civica del Nord.

Specchio: "Lombardia, Alleanza Civica non è comunque sull'Aventino"

Specchio prosegue: "Non avendo condiviso i processi che hanno portato agli attuali schieramenti abbiamo, pertanto, ritenuto preferibile lasciare libertà di scelta a tutti i nostri iscritti e deciso di non formalizzare la nostra partecipazione alla campagna elettorale. Questa nostra posizione non significa che siamo sull’Aventino, infatti non mancheremo di fare iniziative di dibattito e di approfondimento su temi specifici regionali e a breve organizzeremo anche un incontro sul problema dell’astensionismo che riteniamo essere di grande attualità ed importanza. Faremo, in ogni caso, tutto quanto ci è possibile per contrastare la riconferma di questa Destra.”