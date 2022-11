Lombardia, Antoniazzi (Demos): al Pd: "Le primarie non sono Miss Italia"

Pier Vito Antoniazzi, coordinatore milanese di Demos - Democrazia Solidale, commenta le parole del segretario regionale del PD Vinicio Peluffo che ha auspicato primarie del centrosinistra per le Regionali in Lombardia prima di Natale: "L'indicazione è tardiva e farsesca.Le primarie non sono l’elezione di Miss Italia! Non si sceglie un candidato in pochi giorni, senza un programma, sulla base del suo bell’aspetto o del suo sex-appeal. Se il PD non riesce a scegliere ed indicare un nome ricorra allo strumento del referendum tra gli iscritti (previsto dai suoi statuti) e non faccia finta di coinvolgere altre forze politiche ancillari”