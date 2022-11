Lombardia, appello di Moratti al centrosinistra: "Incontriamoci"

“Ho scelto di impegnarmi con una lista civica e di avere una proposta aperta a tutte le formazioni civiche, i partiti, i territori che vogliono misurarsi sulle cose concrete quindi la mia proposta è incontriamoci. Ho scelto anche temi identitari proprio per aprirmi al centrosinistra, a un mondo che ancora fa fatica ad accettarmi”. Lo ha detto Letizia Moratti, candidata alla presidenza della Regione Lombardia parlando alla presentazione a Milano del libro di Claudio Velardi “Impressioni di settembre”. Tra i temi citati quello dell’ambiente, del lavoro, della legalità e della cultura. “Sono aperta ad aggiungerne altri per cercare di capire se possiamo convergere”, ha aggiunto.

Moratti: "Negli ultimi mesi ho sentito grande isolamento in coalizione"

“Negli ultimi mesi ho sentito un grande isolamento nella coalizione in cui ero. E dopo la profonda solitudine che ho vissuto ora mi sento a casa. Mi ritrovo in un ambiente che mi accoglie”, ha aggiunto Moratti

E sulla vicenda che ha portato alla rottura definitiva con il centrodestra: “Ho fatto una scelta che per me è stata molto dolorosa, una scelta che mi ha impegnato in mesi di riflessione e che poi ha avuto forse il fattore scatenante nel tema dei vaccini, delle mascherine, del reintegro dei medici no vax e il liberi tutti che implicava il non rispetto delle regole”.

Gelmini: "Mutazione genetica del centrodestra in destra, per questo Moratti è qui"

“Se Moratti è qui e perché abbiamo assistito a una mutazione genetica del centrodestra che è diventa destra, non è più quella del '94. Credo ci siano, come Moratti, tanti amministratori che non si ritrovano in quel percorso e cercano non slogan, ma riformismo. Non ho mai visto Moratti a una riunione di partito né con tessere anche se ha avuto l’appoggio del centrodestra è sempre stata una donna libera, autonoma, indipendente. Rispetto il dibattito interno al Pd, ma credo che oggi si possa fare in avanti e per una volta dire 'Proviamo non solo a vincere le elezioni ma a consegnare alla Lombardia una figura che possa rappresentare competenza e forza, un modello politico da replicare a livello nazionale’. È un'elezione regionale ma ciò che succede a Milano o in questa Regione poi accade a livello nazionale”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, vicesegretario nazionale e portavoce di Azione.

La sondaggista Ghisleri: "A Moratti i voti di centrosinistra? Può essere trasversale"

“Voti dell'elettorato di sinistra a Letizia Moratti? Bisogna vedere perché si tratta di un profilo capace di essere trasversale. Riesce a prendere una parte di attenzione di una certa sinistra molto moderata e una parte di attenzione di un centrodestra anch'esso moderato, come Forza Italia. Sicuramente più difficile trovare consensi tra l'elettorato leghista, perché ovviamente il competitor si chiama Attilio Fontana. Comunque alle ultime elezioni il centrodestra in Lombardia ha superato il 50%, quindi é una dura lotta: bisogna avere una coalizione forte alle spalle”. Lo ha detto Alessandra Ghisleri, sondaggista e direttrice di Euromedia Research, a margine della presentazione del volume di Claudio Velardi 'Impressioni di settembre'.