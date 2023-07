Lombardia, approvato il rendiconto 2022: totale attivo di 26 miliardi di euro

Un totale attivo/passivo di poco più di 26 miliardi di euro con quasi 10 miliardi di euro di fondo cassa. Sono i numeri del Rendiconto generale 2022 approvato oggi a maggioranza dal Consiglio regionale, dopo il via libera della Commissione Bilancio e il parere favorevole dei Revisori dei Conti.

Davide Caparini: "Il Rendiconto generale della gestione 2022 racconta una storia di buona e corretta gestione"

"Il Rendiconto generale della gestione 2022 racconta una storia di buona e corretta gestione che ha consentito di programmare una stagione di investimenti pubblici senza eguali, anticipatrice e funzionale al Pnrr, con basso profilo indebitamento netto (diretto e indiretto) alla base degli ottimi giudizi delle agenzie di ratings in riferimento alla nostra affidabilità finanziaria'', ha sottolineato Davide Caparini (Lega), presidente della Commissione Bilancio e relatore del provvedimento. Il Rendiconto ha chiuso al 31 dicembre 2022 con un totale attivo/passivo pari a 26.087.350.911 euro. Il disavanzo di bilancio è quantificato in poco più di 1 miliardo di euro (1.090.511.225 euro) che deriva interamente da debito autorizzato e non contratto che, come ha spiegato Davide Caparini, ''permette, a fronte di importanti investimenti, di non accendere nuovi mutui grazie alla robusta liquidità e ad una occupata gestione dei flussi di cassa''.