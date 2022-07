Lombardia, l'assessore Mattinzoli lascia Forza Italia

La caduta del Governo Draghi ha ripercussioni sempre più evidenti anche sulla politica lombarda. Dopo l'addio a Forza Italia da parte del ministro bresciano Mariastella Gelmini, anche l'assessore regionale lombardo alla Casa Alessandro Mattinzoli ha annunciato la decisione di lasciare gli azzurri, nonchè la guida a livello provinciale del partito di Berlusconi a Brescia.

Mattinzoli: "Non riconosco più la Forza Italia che ho conosciuto"

Queste le sue parole: "Non riconosco piu' FI che ho conosciuto. Stimo la Gelmini ma il tema non e' seguire la Gelmini. E' che in questo momento condivido pienamente con lei la scelta. Con una pandemia che torna ad essere aggressiva, con la crisi economica, energetica e idrica facciamo cadere un governo autorevole a guida Draghi per sostituirlo con chi? Draghi era la persona piu' autorevole per guidare l'Italia". "La forza della coalizione di centrodestra - prosegue Mattinzoli - non e' mai stata il pensiero comune, ma al contrario e' la differenza tra i partiti. Forza Italia si sta appiattendo al pensiero della Lega". Sul suo ruolo da assessore regionale Mattinzoli spiega: "Stimo Fontana e faro quello che lui riterra' utile per il bene della Lombardia. Sono a sua disposizione".