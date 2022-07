Lombardia: Azione e +Europa insieme in Consiglio regionale

Azione e +Europa uniscono le forze in Regione Lombardia e creano un gruppo unico. Le due forze hanno presentato anche un nuovo simbolo: due cerchi che si intersecano e che contengono i rispettivi simboli. A fare parte del gruppo sono due consiglieri regionali: Niccolo' Carretta (che oltre a essere consigliere regionale e' anche segretario di Azione in Lombardia) e Michele Usuelli (che sara' il capogruppo e che e' consigliere di +Europa).

"Azione - sottolinea Usuelli - ha fatto domanda di entrare nel gruppo +Europa/Radicali, accettata da me con entusiasmo. Abbiamo comunicato al presidente Fermi che il gruppo in Consiglio e' composto da Usuelli e Carretta. E poi c'e' stato anche il cambio gruppo con l'accorpamento di +Europa/Azione. Ma non e' una fusione a freddo, con Carretta abbiamo iniziato un lavoro comune. Dopo anni di iniziativa politica con tavoli, raccolta firme e presidi, e' il coronamento lobardo di un avvicinamento progressivo che fa il paio nell'incontro nazionale tra Calenda, Emma Bonino gli altri leader dei due partiti".



Lombardia, Carretta: noi vogliamo costruire, non distruggere

Da parte sua, Carretta ha risposto: "Mentre gli altri distruggono noi vogliamo costruire. vogliamo cesellare questa unione. Azione e +Europa sono i due partiti che dall'inizio dicono che al Paese serve una buona politica. Siamo distanti dal M5S e da una destra irresponsabile, anti patriota e che non ha piu' il centro davanti. Vogliamo costruire un polo del buongoverno a livello nazionale e in Regione Lombardia".

Il Segretario nazionale di +Europa, Benedetto Della Vedova e Emma Bonino proseguono: “La federazione +Europa e Azione si rafforza sempre di più. Al consiglio regionale della Lombardia, dove il percorso politico comune è già avviato da tempo, abbiamo proceduto anche a livello formale a unire le forze: un ulteriore messaggio importante in vista delle elezioni politiche che vedranno contrapposti chi, come noi, vuole proseguire con la stagione di riforme, buon governo, serietà, atlantismo ed europeismo che il nostro Paese ha avuto con la leadership di Draghi, e chi invece vuole riportarci al sovranismo e al populismo e vuole un’Italia isolata e chiusa. Alle prossime elezioni +Europa e Azione saranno l’unica, vera novità politica”.

Carlo Calenda, Segretario Nazionale di Azione: “La costituzione del gruppo Azione/+Europa nel Consiglio Regionale della Lombardia è una buona notizia che segue la strada tracciata dal Patto Repubblicano presentato dalla nostra Federazione appena qualche giorno fa. Carretta e Usuelli, da tempo, sostenuti dai partiti di riferimento, condividono progetti comuni nell’ottica del buon governo in contrapposizione alla politica sovranista e populista che da anni ormai ha attecchito in Regione Lombardia. Il nostro è un progetto serio, concreto e credibile che presenteremo ai cittadini lombardi per le elezioni regionali, seguendo l’impostazione data da Draghi e tutelando il Pnrr a livello territoriale. Da oggi siamo più forti anche per la sfida del 25 settembre”.

Matteo Richetti, Presidente di Azione: “La nascita del nuovo gruppo di Azione-+Europa nella prima Regione italiana è un segnale estremamente positivo e che rappresenta la prospettiva politica di un’intesa che è già forte e che si rafforzerà ancora di più da qui alla sfida delle elezioni politiche”.