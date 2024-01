Lombardia: bando per migliorare gestione idrica in montagna un successo

Grande successo per il bando regionale 'Piccoli bacini 2023" di Regione Lombardia. Sono 96 le domande presentate per il miglioramento della gestione della risorsa idrica nei territori montani. Con investimenti di circa 10 milioni di euro e una richiesta di contributo regionale per oltre 7 milioni, "la misura sostiene concretamente l'attività agricola (malghe e alpeggi) e ricettiva (rifugi) e le funzioni di antincendio boschivo". Così l'assessore agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori.

L'intervento milionario a sostegno di malghe, alpeggi e non solo

La misura finanzia con 5,6 milioni di euro a fondo perduto interventi di realizzazione, ripristino e manutenzione straordinaria di piccoli bacini e sistemi di raccolta e stoccaggio delle acque, nonche' dei relativi sistemi di adduzione e distribuzione. Le risorse sono destinate a enti pubblici e a soggetti privati, quali Comuni montani o parzialmente montani e loro Unioni, Comunita' Montane, imprese agricole, proprietari e gestori di malghe, alpeggi e rifugi e consorzi forestali e d'alpeggio.

Sertori: "Il successo del bando soddisfa un'esigenza reale"

"La risposta ottenuta - continua Sertori - evidenzia quanto l'iniziativa proposta soddisfi un'esigenza reale dei territori montani. Regione Lombardia considera di primaria importanza supportare le attivita' economiche che salvaguardano il territorio montano e contrastano lo spopolamento delle aree decentrate", conclude l'assessore.