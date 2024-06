Lombardia, Bankitalia: "La popolazione invecchia, rischi per l'economia"

Il report di Banca d'Italia sull'economia lombarda nel 2023 contiene un significativo allarme: il progressivo invecchiamento della popolazione avrà infatti effetti molto rilevanti sull'economia della regione. Ci saranno ricadute negative sui livelli di partecipazione al mercato del lavoro: secondo le previsioni dell'Istat, tra il 2022 e il 2042 la quota della popolazione regionale in età lavorativa scenderà dal 64 al 57 per cento della popolazione residente.

Regione Lombardia: fondamentale l'apporto dei lavoratori stranieri

Negli ultimi anni l'apporto dei lavoratori stranieri è risultato determinante per la crescita delle forze di lavoro e continuerà a esserlo anche in futuro. Un contributo all'occupazione potrà derivare dall'aumento della partecipazione delle donne e dei giovani che non lavorano e non studiano, annota Italpress. L'evoluzione demografica avrà ricadute anche nell'offerta di servizi finanziari, che dovrà adeguarsi alle esigenze di persone più anziane, con una ricchezza generalmente superiore alla media e investita spesso in attività a basso grado di liquidità. Aumenterà considerevolmente la domanda di servizi di cura e assistenza alla persona