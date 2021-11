Lombardia, Bertolaso: "Sono ottimista, non ci saranno lockdown"

Bertolaso: "Situazione seria, ma no a terrorismo"

''Sono ottimista, per i dati e l'impegno di tutti gli italiani. Sarà un Natale abbastanza tranquillo'', ha detto Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale anti-Covid in Lombardia su Stasera Italia su Retequattro. ''Non ci saranno lockdown e non credo che ci saranno zone rosse, magari alcune Regioni finiranno in zona arancione'', ha aggiunto.

In Italia ''la situazione è assolutamente sotto controllo, i numeri stanno peggiorando, ma era scontato, nessuno ha mai detto che il virus era stato eliminato'', ha spiegato. ''E' uno scenario con alcune tinte grigie e non dobbiamo abbassare la guardia, ma non ci sono elementi per fare terrorismo. La situazione è seria, ma la si sta affrontando con grande competenza e professionalità'', ha aggiunto.

Bertolaso: "Green pass vincolato a vaccinazione"

''Bisogna il vincolare green pass alla vaccinazione'' e accorciare la durata del certificato verde ''a nove o anche a sei mesi'', ha dichiarato Guido Bertolaso.

In Lombardia pronti a vaccinare i bambini di 5-11 anni

"Siamo pronti a vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni non appena l'Aifa ci darà il via libera. Sono circa 600mila i bambini che devono essere vaccinati e li vogliamo vaccinare, perché vogliamo salvaguardare loro, e non solo gli anziani. I bambini si infettano come gli altri'', ha concluso il coordinatore della campagna vaccinale anti-Covid in Lombardia.