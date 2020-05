Lombardia: bonus a sanitari, fino a 1.730 euro per i medici

"I medici ospedalieri riceveranno un bonus fino a 1.730 euro, gli infermieri e gli operatori sanitari del comparto fino a 1.250 euro come riconoscimento concreto e tangibile dell'impegno di questi mesi nella lotta al Covid-19", comunicano il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore al Welfare, Giulio Gallera, a seguito dell'accordo raggiunto con i rappresentanti sindacali del personale del Comparto e, nella tarda serata di ieri, con quelli della Dirigenza Medica. "D'intesa con i rappresentanti dei lavoratori - proseguono Fontana e Gallera - i premi vengono parametrati e distribuiti in proporzione al livello di servizio degli operatori nei reparti Covid degli ospedali lombardi, con un'attenzione particolare all'impegno nelle terapie intensive, nelle unita' di degenza subintensiva e nei reparti di malattie infettive o di assistenza respiratoria". "La competenza, la passione, la professionalita' e l'umanita' dimostrate da tutti i protagonisti del nostro sistema sanitario - sottolineano presidente e assessore - sono valori indelebili, grazie ai quali decine di migliaia di pazienti sono stati curati, anche nei momenti piu' difficili e complicati dell'emergenza. Momenti durante i quali sembrava non esserci una luce in fondo al tunnel, i posti letto nei reparti e, soprattutto, nelle terapie intensive, rischiavano di non essere sufficienti, ma in poche ore venivano moltiplicati grazie alle genialita' dei nostri professionisti".

Fontana e Gallera ricordano inoltre che "Regione Lombardia ha messo a disposizione 223 milioni di euro per garantire adeguati incentivi al personale medico, infermieri e operatori. Di questi, 123 milioni (41 stanziati dal Governo e 82 dalla Regione) sono stati finalizzati alla premialita' una tantum per il personale coinvolto nell'emergenza Covid; 100 milioni sono distribuiti quali Risorse Aggiuntive Regionali (R.A.R.) in base agli accordi sottoscritti. "Un ringraziamento particolare - concludono - a tutti i rappresentanti sindacali che hanno portato un contributo importante alla sottoscrizione delle intese e ai dirigenti delle Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia che hanno seguito le trattative con attenzione e competenza".