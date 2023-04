Lombardia, boom del turismo: Pasqua da tutto esaurito

"I primi dati ufficiali che giungono dalle differenti aree turistiche della Lombardia confermano che le festività di Pasqua sono state sinonimo di 'tutto esaurito' in ogni zona della regione". Lo comunicano il presidente Attilio Fontana e l'assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali, evidenziando come "l'occupazione delle strutture ricettive si sia mediamente attestata tra l'85% e il 95%".

Nello specifico da registrare 'sold out' per i territori bresciani del Lago di Garda e della Franciacorta "dove - spiega l'assessore Mazzali - gli operatori non esitano a definire l'afflusso di turisti come tra i migliori degli ultimi decenni". Grande soddisfazione anche sul Lago di Como con segnali particolarmente rilevanti per quanto riguarda la massiccia presenza di stranieri, soprattutto americani.

Anche in montagna livelli da record, con la Valtellina che fa segnare oltre il 90% di occupazione della potenzialità ricettiva. Trend in netto rialzo anche per province come Varese, "con gli operatori - aggiunge Mazzali - che parlano di una Pasqua tra le più 'importanti' di sempre", e Pavia dove si confermano risultati rilevanti. Molto bene, come già anticipato nei giorni scorsi - aggiunge l'assessore Mazzali - 'Bergamo e Brescia capitale della Cultura' e Milano. Qui, in diversi casi, si è raggiunto il 100% di occupazione delle camere a disposizione. Incassato questo importante risultato, guardiamo avanti con fiducia e - conclude - soprattutto mettendoci a disposizione dei nostri operatori. Le prime indicazioni che giungono dal settore alberghiero ed extra-alberghiero, in vista dei ponti del 25 aprile e del 1 maggio, dicono ad esempio che sui Laghi di Garda e di Como siamo già oltre l'85% delle prenotazioni".