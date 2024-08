La Lombardia brilla alle Olimpiadi: in testa alle regioni italiane con 15 medaglie

Lombardia brilla alle Olimpiadi: in testa alle regioni italiane con 15 medaglie

La Lombardia si conferma protagonista assoluta ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, guidando la classifica italiana con ben 15 medaglie totali. Tra i trionfi della regione, spiccano le vittorie di Alice Bellandi nel judo, Giovanni De Gennaro nel kayak e Chiara Consonni nel ciclismo. La Lombardia si distingue anche per il numero di ori conquistati, ben 7, grazie a prestazioni eccezionali come quella di Martinenghi nei 100 metri rana. Seguono Toscana e Veneto con rispettivamente 12 e 9 ori, mentre Basilicata, Umbria e Trentino, nonostante la loro dimensione ridotta, si fanno notare con risultati notevoli come l'argento di Nadia Batocletti nei 10mila metri piani.

Domina il settore femminile: 44 medaglie totali

Il dominio femminile emerge chiaramente con le donne italiane che conquistano 44 medaglie totali contro le 40 degli uomini, inclusi 25 ori. Le vittorie storiche nel volley e nella scherma sottolineano il potere del settore femminile. Tuttavia, gli uomini si aggiudicano più argenti e bronzi, con una netta superiorità nei metalli secondari. La Toscana guida anche per i bronzi, con 5 medaglie, seguita da Veneto e Piemonte.