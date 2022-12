Lombardia, Buccoliero capolista Pd. Majorino: "Notizia bellissima"

"È davvero una bellissima notizia. Cosima Buccoliero è un punto di riferimento per tante e tanti nel campo dell'impegno sociale e civile. Il fatto che guidi la lista del PD nella circoscrizione di Milano e provincia mi riempie di orgoglio. Dopo 28 anni in Lombardia ce la giochiamo davvero". Così il candidato governatore del centrosinistra, Pierfrancesco Majorino, commenta la candidatura dell'ex direttrice del carcere di Bollate come capolista Pd a Milano alle regionali. Confermate dunque le anticipazioni di Affaritaliani.it Milano sul percorso che già nel tardo pomeriggio di ieri aveva portato a puntare sul nome della direttrice penitenziaria.