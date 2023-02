Lombardia, Bussolati: "Il Pd nazionale non è stato da traino"

Lombardia, il consigliere regionale del Pd Pietro Bussolati analizza l'esito del voto: "Le proiezioni pare diano una conferma di Attilio Fontana ma comunque una tenuta del Pd in Regione Lombardia nonostante tutto. Ciò dimostra da un lato una vitalità del partito Democratico, dall’altro ovvio che ci sono tante cose da sistemare. Purtroppo il Pd nazionale non è stato traino nelle Regionali per tante ragioni. Ora sono da capire meglio i dati e cercheremo di costruire un’alternativa ad un governo di Regione Lombardia che comunque in questi anni è stato parecchio problematico".

Bussolati: "Moratti? Un errore la candidatura in solitaria"

Bussolati commenta anche la performance di Letizia Moratti e del Terzo polo: "I primi numeri stanno evidenziando un dato basso, indice ancora una volta che le divisioni non pagano. I passi in avanti fatti tra Pd e Terzo Polo sono stati dissolti con questa candidatura in solitaria, ma forse era più opportuno fare delle primarie unitarie e riunire tutte le opposizioni in un progetto unico. Le divisioni non pagano".

Quindi una riflessione sulle controverse parole di Berlusconi si Zelensky: "Certamente il governo ne esce indebolito e vivo con preoccupazione questa tensione di politica estera a livello nazionale".