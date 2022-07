Lombardia, Carretta: "Azione e + Europa con Moratti se contro Giunta Lega"

Carretta: "Azione e + Europa con Moratti se contro Giunta Lega"

Letizia Moratti candidata alla guida della Lombardia con l'appoggio del neonato partito Azione-+Europa? "Per Moratti questa è l'ora in cui ci si schiera. Se si fa un passo verso l'area Draghi non si può essere in Giunta con Attilio Fontana. Se si schiera nel nostro campo si vedrà". Lo afferma Niccolò Carretta, consigliere della nuova formazione politica che comprende Azione e +Europa/Radicali, che include lo stesso Carretta e il consigliere Michele Usuelli, presentata oggi alla stampa a Palazzo Pirelli.

A chi gli chiedeva se il nuovo gruppo sosterrebbe una candidatura di Moratti alla presidenza regionale al voto del prossimo marzo, Carretta ha risposto: "In questo momento noi auspichiamo altre figure, come Azione stiamo lavorando per una candidatura saldamente riformista e non è un mistero che il nome che ci piace è quello dell'economista Carlo Cottarelli". Tuttavia, ha proseguito il consigliere regionale in riferimento a Forza Italia "per quanto riguarda la vice presidente Moratti, ad oggi riteniamo impossibile sostenere chi è 'ruota di scorta' della Lega. Moratti è vicepresidente di una regione in cui siamo all'opposizione. Nella politica ci sono le accelerazioni e i tempi morbidi, ora bisogna dire da che parte si sta".