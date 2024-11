Lombardia sempre più al centro dell'Europa: l'ingresso nell'alleanza delle regioni europee dei semiconduttori

Regione Lombardia ufficializza l’ingresso all’European Semiconductor Regions Alliance (ESRA), una rete che riunisce le regioni europee con una forte presenza industriale nel settore dei semiconduttori. La decisione, promossa dall’assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi, è stata annunciata oggi a Torino durante la plenaria annuale dell’Alleanza, con la partecipazione delle regioni europee aderenti.

Con questa adesione, la Lombardia compie un passo importante per consolidare la propria leadership nella microelettronica e per intensificare le collaborazioni a livello europeo. La mossa si inserisce nella strategia di Guidesi di stringere alleanze in Europa a sostegno delle imprese locali.

Una lobby istituzionale europea

L’Europa è il centro decisionale che influenza maggiormente la vita dei cittadini. Per questo motivo, le regioni manifatturiere europee, tra cui la Lombardia, cercano di far sentire la propria voce attraverso una sorta di "lobby istituzionale", rappresentando le proprie istanze alla Commissione Europea. Guidesi, da due anni, lavora per costruire alleanze e progetti comuni con le regioni economicamente simili. Gli sforzi di Guidesi includono la presidenza dell’Automotive Regions Alliance (ARA) a partire dal 2025 e quella dell’European Chemical Regions Network (ECRN). Questi incarichi sono parte di una più ampia strategia di leadership europea nei settori chiave per l’economia lombarda. Negli ultimi mesi, l’assessore ha intrapreso missioni diplomatiche in diverse città europee come Monaco, Lipsia, Stoccarda e Lione, nonché a Bruxelles, al fine di costruire reti di supporto e rafforzare le relazioni. La recente firma di un accordo tra Lombardia e Baviera è un passo verso un’alleanza più stretta, basata su posizioni comuni rispetto all’Unione Europea.

Collaborazione rea Regioni per rafforzare il Triangolo Industriale

Le regioni italiane di Lombardia, Piemonte e Liguria hanno avviato una collaborazione istituzionale per sostenere settori specifici, come l’aerospazio, l’industria energetica e la microelettronica. Questo “nuovo Triangolo industriale del Nord/Ovest” ha già prodotto incontri concreti e sviluppi significativi. Durante l’assemblea odierna, gli assessori Guidesi e Tronzano hanno annunciato l’intenzione di organizzare, insieme alla Liguria, un incontro a gennaio tra aziende, centri di ricerca, cluster e distretti territoriali del settore semiconduttori.

Lombardia rafforza il suo protagonismo europeo

La Lombardia guarda sempre più all’Europa per rafforzare il proprio ruolo internazionale. Sebbene i risultati di questa strategia si vedranno solo col tempo, le associazioni di categoria, le imprese e gli stakeholder seguono con interesse questa evoluzione, che sta portando la Lombardia sempre più al centro dell’Europa.