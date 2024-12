La Lombardia, con nove startup selezionate, è la regione più rappresentata al CES di Las Vegas

In programma dal 7 al 10 gennaio 2025



Soluzioni concrete, che sfruttano tecnologie solide ma dal grande potenziale inespresso per migliorare le attività produttive, l’organizzazione dei sistemi urbani, e la vita delle persone. È lo spirito che caratterizza le innovazioni italiane che verranno presentate al CES di Las Vegas, il più grande evento tecnologico al mondo, in programma dal 7 al 10 gennaio 2025. La missione italiana, guidata dall’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, riunisce 46 startup provenienti da tutto il Paese all’interno di un unico padiglione che racconterà sul più importante palcoscenico mondiale per il settore le innovazioni più interessanti del mercato italiano della tecnologia.

La Lombardia è rappresentata da nove startup, ed è la regione italiana con la maggiore rappresentanza.

Friendz (Milano)

Friendz semplifica la gestione delle campagne di user-generated content (UGC) e favorisce il community engagement per i brand. La piattaforma consente alle aziende di attivare in modo rapido e scalabile community di utenti per creare contenuti autentici e coinvolgenti, massimizzando l’impatto delle loro strategie di marketing digitale.



Levante (Milano)

Levante sviluppa pannelli solari avanzati. Ha creato un pannello solare in fibra di carbonio riciclata, semi-rigido, portatile e senza vetri, fino al 40% più leggero dei tradizionali pannelli e fino 60% meno impattante in termini di emissioni di CO2.



PopulaRise (Milano)

PopulaRise è una piattaforma che connette brand e community di creator per realizzare contenuti generati dagli utenti (UGC) su richiesta. Oltre alla creazione di campagne, PopulaRise offre servizi come la UGC Event House, per organizzare eventi che valorizzano i contenuti prodotti dai creator, aiutando i brand a costruire connessioni autentiche e potenziando il coinvolgimento del pubblico.



Rem Montenapoleone (Milano)

REM crea gioielli artigianali smart in grado di conservare file digitali come messaggi, foto e video accessibili via smartphone.



SnapAll (Mantova)

SnapAll è un software intelligente di monitoraggio dei cantieri in tempo reale che semplifica l’implementazione di tecnologie dell'industria 4.0 rendendole accessibili a proprietari di case, imprese edili e investitori immobiliari. La piattaforma si integra con qualsiasi telecamera esistente connessa a Internet, consentendo una supervisione del progetto direttamente dal proprio smartphone attraverso timelapse automatici e report intelligenti.



TokNox (Milano)

TokNox è una piattaforma di tokenizzazione per autenticare, gestire e archiviare file digitali. La piattaforma si adatta a qualsiasi esigenza, offrendo la possibilità di creare applicazioni white-label customizzate integrabili come API o offerte come SaaS.



Travel Verse (Busto Arsizio, VA)

Jolly è un “virtual concierge” sviluppato da Travel Verse basato su un computer IoT con AI generativa integrata che funge da server per gestire una rete di dispositivi e interfacciarsi con gli ospiti senza essere connesso a Internet, e quindi senza esporsi a minacce informatiche.



Truesense (Milano)

Truesense sviluppa software AI per sensori UWB (Ultra Wide Band) alla base di diversi dispositivi IoT. I sensori UWB offrono performance elevate e consumi più efficienti, in contesti d’uso che vanno dal monitoraggio di persone che ricevono assistenza domestica, al tracciamento dei veicoli.



WhoTeach (Milano)

WhoTeach è una piattaforma intelligente di digital learning per la formazione aziendale. Grazie all’AI supporta i facilitatori nella creazione dei materiali formativi e nel recuperare le migliori risorse didattiche. In pochi minuti è possibile realizzare contenuti formativi completi di script delle lezioni, slide, mappe concettuali e attività formative.



Leggi anche/ Nuova rottamazione delle cartelle, FdI frena: "Non così semplice come dicono Forza Italia e Lega" - Affaritaliani.it