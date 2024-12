Nuova rottamazione delle cartelle, FdI frena: "Non così semplice come dicono Forza Italia e Lega"

"Forza Italia e la Lega hanno il ministro e sottosegretari al dicastero dell'Economia e nemmeno loro, mi risulta, hanno ancora trovato il modo per identificare bene come strutturare la rottamazione quinquies"



"Siamo sicuramente a favore del taglio dell'Irpef per il ceto medio (sopra 40mila euro lordi l'anno di reddito, ndr) e anche all'aumento della platea dei beneficiari della flat tax. Gli strumenti per raggiungere questi obiettivi, però, non sono così semplici come fanno apparire Forza Italia e la Lega". Marco Osnato, responsabile economico di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione Finanze della Camera, intervistato da Affaritaliani.it, commenta la richiesta dei partiti guidati dai vicepremier Tajani e Salvini di una nuova rottamazione delle cartelle esattoriali per tagliare l'Irpef al ceto medio e aumentare i beneficiari della flat tax.



"Forza Italia e la Lega hanno il ministro e sottosegretari al dicastero dell'Economia e nemmeno loro, mi risulta, hanno ancora trovato il modo per identificare bene come strutturare la rottamazione quinquies. Questo significa che - evidentemente - non è così semplice come si dice in queste ore. Noi non abbiamo alcuna preclusione per una nuova rottamazione, ma non si fa così con un comunicato stampa. Ci sono il ministro Giorgetti, il vice Leo, i sottosegretari Salvino, Albano e Freni: rappresentano tutta la coalizione e stanno lavorando…vedremo nelle prossime settimane quali soluzioni troveranno. Ma ripeto: non è così semplice da realizzare!", conclude Osnato.



