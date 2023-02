Lombardia, Cida e Aldai: incontri con Moratti e Majorino

Si sono svolti lunedì 6 febbraio gli incontri con i candidati alla Presidenza di Regione Lombardia, Letizia Moratti e Pierfrancesco Majorino che hanno presentato i programmi e le iniziative determinanti per il futuro della regione: economia, lavoro, scuola, sanità e servizi.

Agli incontri organizzati da CIDA Lombardia e condotti dal segretario Franco Del Vecchio, insieme al Presidente ALDAI Federmanager Manuela Biti e il Presidente Manageritalia Lombardia Paolo Scarpa hanno partecipato numerosi manager in collegamento streaming sul sito CIDA e in webinar Zoom, mentre le registrazioni video sono disponibili su www.cida.it e www.dirigentindustria.it

I temi proposti dai manager a Moratti e Majorino

Molteplici i temi proposti dai manager e condivisi dai candidati nel rispetto dei diversi programmi: maggiore managerialità e meritocrazia nella gestione della pubblica amministrazione e dei servizi, con particolare attenzione alla scuola e alla sanità; maggiore riconoscimento del merito, lotta all’evasione fiscale e alla criminalità organizzata; maggiore dialogo con le parti sociali per realizzare piani industriali e di transizione verde in grado di sviluppare le esportazioni, generare lavoro e benessere per l’intera collettività.

Altrettanto condivisa la necessità di creare una squadra di Assessori Regionali di provate competenze per cogliere le sfide dei cambiamenti epocali che ci attendono, per favorire il consenso e la partecipazione attiva di tutte le parti sociali, per far ripartire la locomotiva del Paese.

La dirigenza, portatrice di competenze e responsabilità, che contribuisce in modo rilevante alle entrate dello Stato e della Regione, con imposte, contributi e tagli delle pensioni, ha dimostrato negli incontri di rappresentare una componente sociale responsabile, impegnato nello sviluppo economico e sociale della Lombardia e del Paese.