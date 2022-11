Lombardia, Conte (M5S): "Disponibili al confronto con il Pd"

In Lombardia “il M5s è pronto a mettere in campo una proposta seria, solida”. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, in collegamento con la conferenza stampa del gruppo regionale lombardo.

Conte: "Majorino? Non bolliniamo scelte altrui"

"Pierfrancesco Majorino e' un candidato del Pd, non vogliamo discutere su Majorino si' o Majorino no. Non lo conosco personalmente, me ne hanno parlato molto bene ed e' una persona che ha sensibilita' vicina ai temi, ma il M5s non accetta di discutere di candidati decidendo l'interprete prima di aver definito qual e' il programma migliore. Non siamo la succursale di nessuno, ne' vogliamo bollinare scelte prese da altri", ha aggiunto Conte.

"Se il Pd vuole dimostrare di aver fatto tesoro di errori passati noi ci siamo. Se si vuole sedere al tavolo di confronto, noi siamo disponibili qui come altrove, ma dobbiamo farlo con criterio e metodo". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, in collegamento con la conferenza stampa del gruppo regionale lombardo.

Conte: "Non corriamo dietro alla candidatura della Moratti"

"Non possiamo correre dietro alla candidatura di Letizia Moratti. A me non piace parlare di singoli candidati, ma e' chiaro che non si battono le forze di centrodestra con candidati di centrodestra. Noi abbiamo un'altra prospettiva politica, abbracciamo un'altra visione", ha aggiunto Conte.