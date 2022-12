Lombardia e crimini ambientali. Allarme di Legambiente per le Olimpiadi

La Lombardia si conferma la prima regione del nord per numero di reati contro l'ambiente. Sono 1821 gli illeciti penali contestati, 599 i sequestri disposti dall'autorità giudiziaria e 33 le persone arrestate nel corso dell'ultimo anno. È il quadro che emerge dal dossier Ecomafia 2022 di Legambiente presentato questa mattina a Roma.

Lombardia quarta per inchieste di corruzione finalizzate a perpetrare illeciti ambientali

Il rapporto mette in luce come la Lombardia sia la quarta regione, insieme al Lazio, per inchieste di corruzione finalizzata a perpetrare illeciti ambientali, testimoniando come il territorio lombardo sia un crocevia di interessi e opportunità per chi vuole fare affari speculando sull'ambiente e sulla salute dei cittadini.