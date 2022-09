Lombardia, crolla il fortino Lega: ora Fontana deve sperare in Meloni

Lega sostanzialmente doppiata da Fratelli d'Italia in Lombardia. E si sposta il baricentro all'interno della coalizione di centrodestra. Uno slittamento significativo e che non sarà privo di conseguenze. A partire ovviamente dall'appuntamento con le Regionali della prossima primavera. In una Lombardia a trazione leghista, come è stata per diversi anni a questa parte, la conferma del governatore uscente Attilio Fontana come candidato appariva una formalità anche al netto delle ambizioni espresse da Letizia Moratti. Diversi gli scenari che si prefigurano invece adesso. Alla luce del voto del 25 settembre, è evidente che il peso della decisione passa per quelle che saranno le valutazioni di Fratelli d'Italia.

Fontana, le parole di Santanchè: "Siamo leali, ma a Moratti va data una risposta"

Appena pochi giorni fa sul tema la coordinatrice lombarda di FdI Daniela Santanchè aveva detto: "Noi siamo alleati leali. Quindi abbiamo sempre detto che il candidato uscente è giusto che venga ricandidato. Poi gli alleati hanno rotto sulla Sicilia, ma noi siamo diversi da questo punto di vista”. Ed ancora: “Abbiamo detto con la stessa forza che però alla Moratti bisogna rispondere perché è una personalità di centrodestra, è stato sindaco di Milano, è stato ministro, è stata presidente della Rai, per cui la politica è come la vita, per una questione di rispetto, si risponde”.