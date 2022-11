Lombardia, Demos: "La Giunta Fontana-La Russa si può battere"

"L’ombra incombente dei fratelli La Russa (Fdi in ascesa e al 28,5% al voto di settembre) dovrebbe far riflettere l’opposizione democratica". Così una nota di Demos - Democrazia Solidale. "Era auspicabile un fronte comune tra sinistra e terzo polo e Demos si è battuta per questo ma non c’è stata sufficiente maturità politica. Oggi constatiamo con dispiacere che ancora una volta il fronte democratico si trova diviso e una candidatura unica non è più praticabile. Tuttavia è ancora possibile fermare l’ascesa della destra postfascista e leghista"

Come? Pier Vito Antoniazzi (coordinatore di Demos Milano) commenta: "Non è escluso che la concorrenza tra sinistra e centro aumenti i consensi di ciascuno anche più che se avessero marciato uniti. Ma è necessario che ciascuno faccia bene la sua parte: la coalizione che sostiene Maiorino deve unire la sinistra e allargarsi a civici e a forze vive del terzo settore: la coalizione che sostiene Letizia Moratti deve drenare voti al centro destra prefigurando un distacco di Forza Italia dalla destra estrema e ricostruire un centro politico non aleatorio. Entrambi possono recuperare voti dall’area del “non voto”.

Antoniazzi (Demos): "Realistico far scendere Fontana sotto al 40%"

La nota prosegue: "Pensiamo che sia realistico l’obiettivo di far scendere la coalizione Fontana -a guida leghista e postfascista- dall’attuale 50,6%(voto alla camera del 25 settembre) sotto il 40%, ottenendo una maggioranza risicata e una governabilità in bilico. Ogni voto tolto a Fontana è dunque un voto utile. Per questo secondo Demos entrambe le candidature sono legittime e ci auguriamo che nel corso della campagna prevalga il senso di lealtà politico evitando “guerre civili” tra le attuali opposizioni".