Lombardia: dibattito sulla sfiducia a Fontana, Pd con mascherine Basta Cosi'!



I consiglieri del Pd che indossano una mascherina con scritto "basta così", gli esponenti di FI e Lega che invece si coprono il viso con una protezione decorata con un fenicottero rosa. Succede alla seduta del consiglio regionale della Lombardia dedicata al voto sulla mozione di sfiducia al presidente Attilio Fontana presentata dai gruppi di opposizione che criticano la gestione dell'emergenza Coronavirus. Mascherine diverse, dunque, a seconda dei diversi schieramenti.



“Il filo della fiducia in Lombardia si è spezzato. Pensavate di poter ottenere un dividendo politico da questa vicenda, avete pensato più a questo che alla sicurezza dei cittadini. Non era mai successo che in Lombardia i cittadini si sentissero soli e abbandonati, come si sono sentiti anche gli operatori sanitari, che non hanno potuto contare su una protezione. Non era mai accaduto che le istituzioni si chiudessero nel palazzo, che validassero quello che hanno fatto gli eroici operatori sul territorio. Solo il lockdown ci ha salvati. Fin dai primi giorni della pandemia abbiamo dato la disponibilità a collaborare, ma abbiamo trovato la porta chiusa: ci siamo visti costretti a denunciare le vostre mancanze. La Regione Lombardia è come quel treno senza conducente che a metà agosto, a Carnate, ha percorso 10 km prima di schiantarsi. C’è solo una cosa da fare, tirare il freno di emergenza.”, cosi Fabio Pizzul, consigliere regionale del Pd, durante il suo intervento.