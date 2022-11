Lombardia, ecco chi sostiene Moratti: da Robledo agli ex fedeli di Salvini

Ecco chi sostiene Moratti: da Robledo agli ex fedeli di Salvini

"Sono sempre stata chiamata come tecnico, anche dal governo Berlusconi. E sono stata chiamata anche da governi di centrosinistra, in momenti in cui non ho potuto accettare per motivi personali". Così ieri Letizia Moratti, candidata per una lista civica sostenuta dal Terzo Polo alle elezioni regionali lombarde. E vedendo i suoi sostenitori sembra proprio così, anche se alcune scelte hanno sorpreso tutti. Molti sono gli ex leghisti e i fuoriusciti da Forza Italia che hanno deciso di appoggiare l'ex vicepresidente Lombarda. Come Gianmarco Senna, amico di lunga data di Salvini, che dalla Lega è passato in Italia Viva e sostiene ora l'ex assessore al Welfare lombardo. Come pure, riporta Il Fatto quotidiano, sarà della partita Valentina Aprea, appena fuoriuscita da Forza Italia dopo quasi trent’anni e, ancora in forse, l’ex deputato azzurro Andrea Mandelli, non rieletto alle ultime elezioni.

Albertini si sfila in polemica con la presenza di Alfredo Robledo

Sì è invece defilato Gabriele Albertini, in polemica con l'ex procuratore aggiunto di Milano, Alfredo Robledo, che è stato arruolato nel comitato dei garanti (anche se non si candiderà). Tra i due, infatti, vanno avanti scontri giudiziari da molto tempo che sembrano poco conciliabili con un corsa in comune a favore della Moratti. "Non voglio esagerare con il pessimismo o l'ottimismo né demoralizzare nessuno, ma credo che arriverà terza". Così l'ex sindaco di Milano, Gabriele Albertini, a Stasera Italia su Rete4 a proposito della candidata del terzo polo alle regionali del 2023 in Lombardia, Letizia Moratti.