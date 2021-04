Coronavirus, 2.509 casi e 54 morti. A Milano città 301 nuovi contagi

Covid: 2.509 nuovi positivi e 54 morti in Lombardia, 184 ricoverati meno di ieri



A fronte di 52.170 tamponi effettuati (di cui 34.657 molecolari e 17.513 antigenici), sono 2.509 i nuovi positivi a Sars-Cov-2 in Lombardia. Un incremento superiore a ieri, quando i nuovi casi erano 2.095. E sale anche il tasso di positivita': dal 4,2 per cento di 24 ore fa al 4,8 per cento di oggi. Calano invece i ricoverati: in terapia intensiva ci sono 653 persone, 14 meno di ieri; nei reparti Covid ordinari 4.352, 170 meno di ieri. I decessi sono oggi 54 (ieri 72), per un totale di 32.512 morti nella regione dall'inizio della pandemia. I guariti/dimessi, infine, sono oggi 2.498. Lo fa sapere il quotidiano bollettino sull'andamento della pandemia diffuso da Regione Lombardia.



Covid: 751 nuovi casi nel Milanese e 320 in provincia di Varese



Sono 751 i nuovi positivi a Sars-Cov-2 in provincia di Milano, di cui 301 nella citta' capoluogo. Un incremento superiore a quello di ieri, quando si registravano 531 nuovi casi nell'intera provincia e 214 a Milano citta'. Segue la provincia di Varese con 320 nuovi casi (ieri +221). Oltre duecento nuovi positivi nelle province di Monza e Brianza (+259), Bergamo (+223) e Como (+208). Incremento a tre cifre anche nelle province di Brescia (+156), Mantova (+140), Pavia (+123) e Cremona (+113). L'incremento minore nelle province di Lecco (+74), Sondrio (+45) e Lodi (+44). Lo fa sapere il quotidiano bollettino sull'andamento della pandemia diffuso da Regione Lombardia.