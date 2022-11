Lombardia: +Europa e Azione tornano a gruppi consiliari distinti

Questa mattina l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia ha preso atto della comunicazione pervenuta dal gruppo +Europa/Azione ritorno alla denominazione originaria. Resta, quindi in vita, il gruppo di +Europa, guidato da Michele Usuelli, mentre Niccolò Carretta, Consigliere di Azione farà sapere nelle prossime ore le novità per il Terzo Polo. “Si tratta di una scelta inevitabile”, affermano Usuelli e Carretta, che ricordano di aver dato vita al gruppo congiunto a seguito della federazione nazionale di gennaio 2022 tra i due partiti di riferimento, “che non fa venir meno la stima personale reciproca e la disponibilità a lavorare insieme su temi importanti, ma prende atto delle diverse scelte politiche che i nostri partiti hanno fatto e che condividiamo".