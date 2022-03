Lombardia Film Commission: chiusa l'inchiesta sugli ex contabili della Lega

Lfc: Di Rubba e Manzoni, procura chiude indagine

La procura di Milano ha chiuso le indagini nei confronti di 11 persone indagate, a vario titolo, per reati fiscali e tributari nei filoni d'inchiesta nati da quello principale sul caso della Lombardia film commission. Tra i destinatari dell'avviso di conclusione, firmato dall'aggiunto Eugenio Fusco e dal pm Stefano Civardi, compaiono anche gli ex revisori contabili in Parlamento della Lega Alberto di Rubba e Andrea Manzoni, gia' condannati in abbreviato per peculato a 5 anni e 4 anni e 4 mesi in relazione alla compravendita da parte della Fondazione Lfc del capannone a Cormano.

A di Rubba viene contestato un altro episodio di peculato, sempre quando rivestiva la carica di presidente della Lfc, perche' in concorso con un altro indagato si sarebbe appropriato di piu' di 38mila euro. Il socio Andrea Manzoni e' invece accusato insieme ad altri quattro indagati della bancarotta fraudolenta della societa' New Quien, dichiarata fallita dal tribunale di Milano il 16 marzo 2021.