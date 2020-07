Lombardia: FNM entra in Serravalle e Regione in Pedemontana



Via libera all'emendamento al Bilancio della Regione, con cui Palazzo Lombardia cede 519 milioni di euro di azioni di Milano Serravalle a FNM e contemporaneamente entra nel capitale di Pedemontana. FNM e' una societa' quotata, controllata dalla Regione, che rilevera' oltre 148 milioni di azioni di Milano Serravalle, al costo di 3,50 euro per azione; con l'emendamento viene inoltre autorizzata "la partecipazione di Regione Lombardia alla societa' Autostrada Pedemontana" e "contemporaneamente la sottoscrizione dell'aumento integrale di capitale sociale fino a un massimo di euro 350 milioni, gia' deliberato dall'assemblea della suddetta societa' in data 28 febbraio 2020". A votare a favore e' stata la maggioranza di centrodestra, mentre le opposizioni non hanno partecipato al voto, lamentando la scarsa "trasparenza" dell'operazione.

Il consigliere del Pd, Pietro Bussolati, ha sottolineato che "l'operazione doveva essere portata in commissione e approfondita, la maggioranza sta votando una cosa che riguarda una societa' quotata senza saperne nulla". Sulla stessa linea il consigliere del M5s, Marco Fumagalli: "La Regione Lombardia ci mette 200 milioni e l'assessore al Bilancio Caparini ci viene a dire che avremo il 53% di Pedemontana, ma non ho nessun documento, nessuna perizia, sullo stato della societa'". Per Fumagalli "e' veramente uno scandalo che si debba prendere una decisione senza avere i documenti. Ci auguriamo che in futuro Regione Lombardia possa essere maggiormente trasparente".