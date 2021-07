Lombardia: Fnm presenta il progetto Fili per la rigenerazione urbana

Fnm, FerrovieNord e Trenord promuovono insieme a Regione Lombardia il progetto Fili per la rigenerazione urbana ed extraurbana sull'asse di collegamento ferroviario tra Milano e Malpensa. Il progetto e' stato illustrato oggi in un convegno dal presidente di Fnm Andrea Gibelli, con la presenza del presidente della Regione Attilio Fontana. Fili e' un disegno di riqualificazione dei principali centri di connessione di FerrovieNord, che si accompagna a interventi di ricucitura urbana con l'adozione di soluzioni all'avanguardia nel disegno architettonico e nella sostenibilita' ambientale. Il progetto interessa l'asse Milano-Malpensa, corridoio fondamentale per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, che si presentera' come una intera arteria di nuovi scenari urbani verdi, moderni e ad alta vivibilita'. Coinvolte con interventi di ammodernamento, rifacimento e rinnovamento le stazioni di Milano Cadorna, Milano Bovisa, Saronno e Busto Arsizio e le aree ad esse adiacenti, con un intervento di oltre 188.000 metri quadrati, che arrivera' a interessare progetti per un totale di 2 milioni di metri quadrati all'interno della Lombardia. Fili comprende inoltre la piantumazione di 800.000 alberi in circa 41.000 ettari attraverso 24 Comuni, la creazione di una superstrada ciclabile di 72,7 km fra la stazione di Milano Cadorna e Malpensa, la realizzazione di una Foresta Sintetica Pensile presso la stazione Milano Cadorna che produrra' ossigeno per la citta' di Milano.

"Il progetto Fili e' uno dei piu' grandi progetti di rigenerazione urbana ed extraurbana in Europa, un'iniziativa che propone un nuovo concetto di antropizzazione per la realizzazione di una Megacity lombarda, all'insegna dei valori dell'inclusivita' urbana e della sostenibilita' ambientale, in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 Onu e gli SGDs - afferma Andrea Gibelli, Presidente di Fnm - il progetto che presentiamo oggi prevede di riqualificare e rinnovare completamente in chiave sostenibile e con soluzioni architettonicamente all'avanguardia i principali centri di connessione sull'asse Milano-Malpensa, corridoio che si rivelera' fondamentale per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Questo intervento di rinnovamento e rigenerazione avra' come obiettivo quello di creare nuovi scenari urbani verdi, moderni e ad alta vivibilita' in un ideale e inedito viaggio nell'evoluzione tecnologica e biotecnologica delle stazioni coinvolte e delle aree adiacenti a questi snodi fondamentali della mobilita' lombarda".

Fontana, bene progetto 'Fili' per sviluppo sostenibile

Lo sviluppo sostenibile "deve essere il fil rouge dei nostri progetti per ripensare l'antropizzazione, unire comunita' e territori, progettare infrastrutture a prova di futuro". Lo ha affermato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo oggi alla presentazione del progetto 'Fili' di rigenerazione urbana ed extraurbana che coinvolgera' Fnm. "E' di pochi giorni fa - ricorda - l'approvazione in Giunta della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile, con la quale la nostra Regione si e' data il compito di identificare una visione a lungo termine, immaginando scenari di sviluppo in una logica quanto piu' possibile integrata. Lo sviluppo sostenibile e' il nuovo mainstreaming di Regione Lombardia: innerva ogni politica, come testimonia il Documento di Economia e Finanza Regionale a sua volta appena approvato dalla Giunta e ora all'attenzione del Consiglio Regionale. Questa e' dunque la cornice nella quale si e' potuto sviluppare Fili. Sottolineo alcuni dei temi di Fili che mi stanno piu' a cuore: rigenerazione urbana inclusiva; promozione della mobilita' dolce; riduzione delle emissioni di carbonio; rafforzamento dei legami tra comunita' e territorio; focus sull'impatto economico delle scelte. E' un progetto quindi dai contenuti trasversali, che si intrecciano in una visione complessiva - quella individuata da Regione Lombardia, che ha come obiettivo di medio termine la Smartland del 2030".