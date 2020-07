Lombardia, Fontana: 54 mln per ponti grazie alla buona gestione

Messa in sicurezza dei ponti. Fontana: un piano da 54 milioni



"La buona gestione economica della Lombardia ci permette di intervenire per la messa in sicurezza dei nostri ponti sia in chiave di ristrutturazioni che in chiave di sviluppo di nuove viabilità". Lo ha scritto su Facebook il governatore della Lombardia, Attilio Fontana.



"Uno sforzo economico di 54 milioni di euro compiuto grazie alla corretta gestione del Bilancio della Regione e destinato alla sicurezza, alla funzionalità e al lavoro", ha concluso Fontana.