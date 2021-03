Fontana: "Anno drammatico per il turismo, 253 mln a Sondrio per la ripartenza"



Le nuove restrizioni provocate dalla situazione epidemiologica, le risorse del Piano Lombardia per la provincia di Sondrio, la grande occasione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e le opere che miglioreranno l'accessibilita' alla Valtellina e alla Valchiavenna in vista dei Giochi invernali. Questi i temi affrontati a Sondrio dal presidente della Regione Attilio Fontana e dall'assessore alla Montagna, Enti locali e piccoli Comuni Massimo Sertori nella settima tappa del tour di presentazione del Piano Lombardia. Dopo Lodi, Varese, Monza, Bergamo, Lecco e Como, la tappa del tour del presidente Attilio Fontana e della Giunta regionale nelle citta' lombarde per presentare i primi risultati del Piano Lombardia, varato durante l'emergenza Covid per sostenere la ripresa, si e' svolta dalla sede della Provincia di Sondrio. Insieme al governatore Fontana, all'assessore Sertori e al vice segretario della Regione Lombardia Pier Attilio Superti, sono stati in collegamento sindaci, rappresentanze territoriali e del sistema delle imprese locali. Ai lavori ha partecipato anche la consigliera regionale Simona Pedrazzi. "E' stato un anno difficile per la montagna - ha sottolineato il presidente Fontana - cosi' come per il turismo, comparto che ha registrato una forte crescita negli scorsi anni ma a causa della pandemia ha subito una drammatica contrazione. Occorre ora rilanciarlo. Dobbiamo ripensare assieme nuove soluzioni e mettere in campo nuove strategie. Dal punto di vista sanitario, per l'Ats Montagna saranno stanziati 21,7 milioni di euro".



"Ho voluto scegliere - ha proseguito il presidente Fontana - tre parole per connotare il senso e lo scopo della mia presenza sui territori: ricucire, per rimarginare le ferite ancora aperte, superando sconforto e rabbia; proteggere, con l'obiettivo di rappresentare le istanze del mondo produttivo, interpretare i bisogni sociali della nostra gente; costruire, perche' la Lombardia sara' il luogo dove si progetta e si costruisce l'Italia che verra'". "Con queste linee guida - ha detto ancora il governatore della Lombardia - ci stiamo muovendo in due direzioni: garantire la tenuta del sistema produttivo lombardo e innescare un meccanismo favorevole alla crescita, attraverso uno straordinario piano di investimenti, il Piano Lombardia. Certamente e' prioritario il proseguimento del piano vaccinale che - compatibilmente con le disponibilita' di vaccino che ci saranno inviate da Roma - potra' consentire di dare una copertura sufficiente per la piena ripresa delle attivita'. Noi vogliamo guardare e prepararci alla ripartenza". In una visione piu' ampia, il "Piano Lombardia" garantisce un impegno economico da parte della Regione di 4 miliardi di euro (per realizzare opere dal valore complessivo di 5,5 miliardi) con interventi previsti dal 2020 al 2023, che spaziano in tutti i settori su cui Palazzo Lombardia ha competenza. Alla provincia di Sondrio spettano complessivamente risorse per 253,5 milioni di euro, di cui 12,7 sono gia' stati anticipati a Province e Comuni per opere pubbliche.