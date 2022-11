Lombardia, Fontana: centrodestra è unito e lo sarà per 5 anni

"Io penso al centrodestra, e mi permetto di sottolineare come il centrodestra era, è e sarà coeso": il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha risposto in questo modo a una domanda sulle fibrillazione del centrosinistra in vista delle regionali.

Lombardia, Fontana: abbiamo dei valori comuni che ci tengono legati

"Era perché in questi 5 anni non abbiamo mai avuto un momento di fibrillazione, è perché il centrodestra ha detto di sostenermi e di andare unito, e 'sarà' - ha assicurato - assolutamente coeso nei prossimi 5 anni perché abbiamo dei valori comuni che ci tengono legati e quindi non c' è motivo per alcuni tipo di fibrillazione, da altre parti invece non lo so. Conosco bene le mie parti, le altre meno".