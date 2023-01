Lombardia, Fontana: "Commissariamento da FdI? Non facciamo ridere..."

"Non facciamo ridere". Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell'apertura ufficiale della campagna elettorale della Lega Giovani all'autodromo di Monza, ha risposto a chi gli chiedeva se temesse un 'commissariamento' da parte di Fratelli d'Italia dopo che ieri la coordinatrice regionale Daniela Santanchè, in occasione del lancio della campagna elettorale, ha annunciato di puntare in Lombardia ad un risultato "anche migliore delle politiche". Riguardo all'assessorato alla Sanità, su cui il partito di Giorgia Meloni sembra aver messo gli occhi, Fontana ha detto "sicuramente ne parleremo dopo la vittoria". A chi gli chiedeva se stia pensando ad una figura politica o tecnica ha risposto: "Penso a una persona che sia brava e sappia portare avanti questo assessorato con grande determinazione". Se Guido Bertolaso potrebbe restare? "Può succedere di tutto"