Lombardia, Fontana: "Confronto con Moratti e Majorino? Non sanno che fare..."

Lombardia, Fontana: "Confronto con Moratti e Majorino? Loro hanno tempo, io lavoro..."

"Io sto ancora lavorando per la regione, loro evidentemente non sanno che cosa fare. Hanno molto tempo per parlare, ma io ho molto da fare e meno tempo per parlare. A suo tempo valuteremo tutto". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della consegna dei "giocattoli sospesi" all'Ospedale dei Bambini "Buzzi" di Milano, in risposta a Letizia Moratti che nei giorni scorsi ha ribadito la sua disponibilita' a un tavolo di confronto in vista delle elezioni Regionali lombarde, sottolineando "bene quindi sia arrivata la disponibilita' di Majorino, attendiamo ora quella di Fontana".

Fontana: "Noi sappiamo che idea di Regione vogliamo realizzare"

E alla richiesta sulle eventuali tematiche che vorrebbe affrontare con i suoi avversari "non ho bisogno di avere dei temi, credo che noi abbiamo dimostrato fin dall'inizio che abbiamo un'idea di quello che e' la Regione che vogliamo realizzare - ha concluso Fontana - possiamo presentare il programma che abbiamo realizzato fino ad oggi e vogliamo prevedere e far conoscere ai nostri cittadini la Lombardia che sara' fra cinque, dieci, quindici anni. E' soltanto una questione di programmi e di progetti".