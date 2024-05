Lombardia, Fontana: "De Luca sa che sull'autonomia sostiene il falso"

"Non si può spiegare l'autonomia al governatore De Luca, perché è una persona intelligente e sa bene che quello che sostiene non è vero. Ha preso questa opportunità per fare una battaglia che va nella tradizione di tutelare lo status quo": lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana alla 22esima edizione della rassegna Futuro Direzione Nord nella sede di Assolombarda a Milano. "C'è qualcuno nel nostro paese che cerca di creare consenso raccontando delle balle", ha aggiunto Fontana.

Autonomia, Fontana: Calderoli rispetta le prerogative del Parlamento

Sulla riforma dell'autonomia "il ministro Calderoli ha dimostrato di essere una persona che vuole rispettare le prerogative parlamentari", mettendo in campo "una strada piu' lunga ma rispettosa". A sottolineato il presidente della Regione Lombardia: "Proprio l'Europa dimostra che c'e' bisogno di maggiore autonomia. Anche all'interno dell'Ue ci deve essere piu' spazio per i territori, le singole realta' e le Regioni. Le necessita' sono diverse e non necessariamente sono le medesime di tutto il Paese", ha concluso Fontana.