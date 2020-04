Lombardia, Fontana firma una nuova ordinanza: cartolerie e librerie chiuse



In Lombardia il commercio al dettaglio di libri e articoli di cartoleria "è consentito esclusivamente negli ipermercati e nei supermercati". E' quanto stabilisce la nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione Attilio Fontana, che conferma le misure restrittive di contrasto alla diffusione del Covid-19 fino al 3 maggio. Nella regione, a differenza di quanto deciso ieri a livello nazionale dal Governo, restano pertanto chiuse liberi e cartolerie.

L'ordinanza recepisce invece l'apertura dei negozi per la vendita di articoli per neonati e bambini. Confermata anche la chiusura per gli alberghi, gli studi professionali, i mercati all'aperto e di tutte le attività non essenziali. Confermato l'obbligo di indossare la mascherina o di coprire bocca e naso con sciarpe o foulard quando si esce di casa e la possibilità di consegne a domicilio.