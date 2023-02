Lombardia, Fontana: "Giunta di qualità. Bertolaso? Nulla è deciso"

Nel primo vertice di maggioranza di questo pomeriggio sulla futura giunta regionale “ai partiti dirò quello che ho sempre detto, che ci sia una giunta di qualità e che si possano individuare personalità che abbiano specifiche competenze nelle singole materie: soltanto quello”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell’inaugurazione dell'anno giudiziario 2023 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Lombardia. Ai giornalisti che gli hanno chiesto se è confermata l’assegnazione a Guido Bertolaso della delega al Welfare, si è limitato a rispondere: “Vediamo questa sera. Io non ho deciso niente, non ho ancora iniziato a discutere come faccio ad aver deciso. Parliamo e poi decideremo insieme”

Fontana: "Con Meloni scambio di idee molto positivo"

Nell’incontro di ieri con la premier Giorgia Meloni e il presidente del Lazio, Francesco Rocca, “è stato molto positivo lo scambio di idee. Sono molto soddisfatto. C'è grande volontà di fare bene”, ha aggiunto Fontana.

Lombardia, Fontana: "Meloni molto sensibile al tema siccità"

"Sicuramente sul tema della siccità la premier Meloni è molto sensibile, mi sembra che abbia già convocato un tavolo settimana prossima. Il tavolo sarà con tutti gli attori a livello nazionale per affrontare in modo organico il problema, legato sia all’immediata problematica sia alla predisposizione di un piano che recuperi l’acqua che si perde”. Così Fontana. Ai giornalisti chiesto se la deviazione dell’acqua dei Navigli, come avvenuto l’estate scorsa, potrà essere una delle possibili soluzioni, il presidente ha risposto: “Vediamo, possibile. Certamente bisognerà cercare di risparmiare e utilizzare ogni goccia d’acqua”.