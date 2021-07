Lombardia, Fontana: Green Pass sui trasporti pubblici va fatta valutazione



Per il Green Pass sui trasporti pubblici "sono valutazioni che verranno fatte", afferma il presidente Attilio Fontana, a margine della conferenza di presentazione del secondo Master in comunicazione delle identita' territoriali dell'universita' Iulm, oggi a Palazzo Lombardia.



"L'unica preoccupazione che ho e' su chi poi effettuera' i controlli e potra' imporre l'ingresso o il non ingresso. E' un problema al quale il governo dovra' dare una risposta perche' altrimenti rischia di essere una cosa abbastanza inutile", ha concluso Fontana.